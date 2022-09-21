 Путин заявил о частичной мобилизации в России
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Путин заявил о частичной мобилизации в России

Призывники будут проходить допподготовку с учетом опыта СВО.

Россия/Мир
21 сентября 2022  09:16
Автор:
Ольга Ильина

В России объявлена частичная мобилизация. Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Путин.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», - отметил президент России.

Также он рассказал, что призывники будут проходить допподготовку.

«Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – заключил Путин.

Подробнее о том, кто подлежит призыву по частичной мобилизации, разъяснил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Это не какие-то люди, которые никогда не слышали про армию. Это те, кто а) отслужил; б) имеет военно-учетную специальность. Ни о каких призывах студентов вузов речи не идет и идти не может, никто их призывать не будет. Как и тех, кто служат по призыву, они не подлежат направлению в зону специальной военной операции, призывники продолжают служить на территории Российской Федерации», – подчеркнул министр.

По его словам, тех, кто отслужил и имеет военную специальность, в России почти 25 млн. Таким образом, частичная мобилизация – это 1% от этого числа или чуть больше. Мобилизация объявлена в первую очередь для того, чтобы закрепить и контролировать все, что «сзади» линии соприкосновения, протяженность которой более одной тыс. километров, уточнил Шойгу.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами. Также глава государства дал поручение МИД о переговорах с Донецкой и Луганской сторонами об установлении дипломатических отношений. Кроме того, со сторонами пройдут переговоры о подготовке проекта о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 

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