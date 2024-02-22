Путина похвалили за поступок в отношении Валиевой в Казани

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Спорт
22 февраля 2024  08:19
Автор:
Эндже Гарафиева

Президент России Владимир Путин поддержал фигуристку Камилу Валиеву на открытии международного соревнования «Игры будущего» в Казани, Российскую спортсменку политик посадил рядом с собой на трибунах.

Заслуженный советский тренер Татьяна Тарасова заявила, что это раскрывает его с лучшей стороны: «Это очень важно, президент у нас настоящий человек, за это мы его и любим».

Напомним, что 29 января CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Фигуристку лишили золотых медалей олимпийских игр в Пекине, чемпионата России и чемпионата Европы.

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина тоже поддержала поступок.

«Да, Владимир Владимирович таким жестом поддержал Камилу Валиеву! Мне кажется, что вся страна выразила ей поддержку. Мы своих же не сдаем», – сказала она.

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Путина похвалили за поступок в отношении Валиевой в Казани
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