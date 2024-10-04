Пьяный пассажир выпал из трамвая в Казани

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Город
4 октября 2024  13:16
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Пьяный житель Казани выпал из движущегося трамвая и получил серьезные травмы головы.

Инцидент произошел на улице Фучика, когда мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, потерял равновесие и выпал на дорогу.

«В настоящее время сотрудники ГАИ занимаются расследованием происшествия. Нам известна лишь информация от свидетелей, которые утверждают, что мужчина был пьян», – сообщили в «Метроэлектротрансе» по сведениям «Татар-информа».

В настоящий момент продолжается выяснение всех обстоятельств инцидента, в том числе уточняется, действительно ли гражданин находился в алкогольном опьянении.

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