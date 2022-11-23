Пять челнинцев пойдут под суд за организацию покер-клуба

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении пяти жителей Набережных Челнов, обвиняемых в незаконных организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По версии следствия, в июне этого года ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 38-летний обвиняемый арендовал помещение на цокольном этаже одного из домов по улице Гагарина. Там он разместил игральные карты, фишки и игральный стол для покера. Также он привлек к проведению азартных игр четырех знакомых, в том числе двух женщин, у кого были нужные навыки.

Деятельность покер-клуба пресекли 14 сентября. Следствие полагает, что злоумышленники за время проведения азартных игр незаконно заработали не менее 68 тыс. рублей. Причастность к совершению преступления обвиняемые признали.