 Пять челнинцев пойдут под суд за организацию покер-клуба
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Пять челнинцев пойдут под суд за организацию покер-клуба

Злоумышленники за пару месяцев смогли незаконно заработать не менее 68 тыс. рублей.

Республика
23 ноября 2022  14:55
Автор:
Ольга Ильина

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении пяти жителей Набережных Челнов, обвиняемых в незаконных организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По версии следствия, в июне этого года ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 38-летний обвиняемый арендовал помещение на цокольном этаже одного из домов по улице Гагарина. Там он разместил игральные карты, фишки и игральный стол для покера. Также он привлек к проведению азартных игр четырех знакомых, в том числе двух женщин, у кого были нужные навыки.

Деятельность покер-клуба пресекли 14 сентября. Следствие полагает, что злоумышленники за время проведения азартных игр незаконно заработали не менее 68 тыс. рублей. Причастность к совершению преступления обвиняемые признали.

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