Пять человек госпитализированы в Татарстане из-за отравления газом за выходные

В Татарстане за прошедшие выходные пять человек были доставлены в больницу в результате чрезвычайных происшествий, связанных с утечкой газа. Об этом сообщили в Жилинспекции Республики Татарстан агентству «Татар-информ».

В Альметьевске в больницу попала семья из трёх человек – супруги и их четырёхлетний ребёнок. Инцидент произошёл в доме №14 на улице Ризы Фахретдина. Члены семьи почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь. Оказалось, что для обогрева квартиры они использовали газовую плиту. Проверка показала, что вентиляция в помещении функционировала только при открытых окнах. После обнаружения нарушений газоснабжение в квартире было отключено.

Этот случай стал одним из нескольких ЧП, произошедших в регионе за выходные, и вновь подчеркнул важность соблюдения правил безопасности при использовании газового оборудования.