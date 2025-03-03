Пять человек госпитализированы в Татарстане из-за отравления газом за выходные

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Республика
3 марта 2025  11:47

В Татарстане за прошедшие выходные пять человек были доставлены в больницу в результате чрезвычайных происшествий, связанных с утечкой газа. Об этом сообщили в Жилинспекции Республики Татарстан агентству «Татар-информ».  

В Альметьевске в больницу попала семья из трёх человек – супруги и их четырёхлетний ребёнок. Инцидент произошёл в доме №14 на улице Ризы Фахретдина. Члены семьи почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь. Оказалось, что для обогрева квартиры они использовали газовую плиту. Проверка показала, что вентиляция в помещении функционировала только при открытых окнах. После обнаружения нарушений газоснабжение в квартире было отключено.  

Этот случай стал одним из нескольких ЧП, произошедших в регионе за выходные, и вновь подчеркнул важность соблюдения правил безопасности при использовании газового оборудования.

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