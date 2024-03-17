Пять районов Татарстана попали в зону критики за зимнее содержание общественных пространств

Глава Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина доложила Раису республики Рустаму Минниханову о том, как районы справились с зимним содержанием общественных пространств.

Из-за халатности нескольких муниципалитетов жители не смогли пользоваться детскими и спортивными площадками одну треть года.

Комиссия объехала больше 250 объектов. Зиннатуллина подчеркнула, что 13 муниципальных образований обеспечивают высокий уровень содержания общественных пространств.

В список фаворитов этого года попали Кукморский, Алькеевский, Ютазинский, Алькеевский, Тюлячинский, Зеленодольский, Высокогорский и другие районы.

Не удовлетворило качество содержания пространств в Пестречинском, Лениногорском, Камскоустьинском, Азнакаевском, Нурлатском районах.

Например, в Пестречинском районе жители вынуждены ходить по проезжей части из-за того, что пешеходная дорожка не очищена.