Пять районов Татарстана попали в зону критики за зимнее содержание общественных пространств

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Республика
17 марта 2024  08:40
Автор:
Эндже Гарафиева

Глава Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина доложила Раису республики Рустаму Минниханову о том, как районы справились с зимним содержанием общественных пространств.

Из-за халатности нескольких муниципалитетов жители не смогли пользоваться детскими и спортивными площадками одну треть года.

Комиссия объехала больше 250 объектов. Зиннатуллина подчеркнула, что 13 муниципальных образований обеспечивают высокий уровень содержания общественных пространств.

В список фаворитов этого года попали Кукморский, Алькеевский, Ютазинский, Алькеевский, Тюлячинский, Зеленодольский, Высокогорский и другие районы. 

Не удовлетворило качество содержания пространств в Пестречинском, Лениногорском, Камскоустьинском, Азнакаевском, Нурлатском районах.

Например, в Пестречинском районе жители вынуждены ходить по проезжей части из-за того, что пешеходная дорожка не очищена.

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