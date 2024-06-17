Пять школьников из Казани стали «двухсотбальниками» ЕГЭ

news_top_970_100
Город
17 июня 2024  10:16
Автор:
Эндже Гарафиева

Пять выпускников городских школ продемонстрировали выдающиеся знания, получив по 100 баллов сразу по двум предметам.

Двести баллов по русскому языку и литературе получили ученица гимназии №37 Ксения Емелькина, ученица школы №18 Аолина Романенко и ученица инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ Виктория Гусятникова.

В то же время, Мадина Усманова из школы №132 и Софья Баландина из лицея №116 стали «двухсотбальниками» по русскому языку и химии.

Кроме того, 43 выпускника получили максимальные баллы по математике, русскому и родному языкам. Всего на данный момент высший балл на ЕГЭ получили 106 казанцев.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Ревизоры в казанском общественном транспорте за неделю поймали больше 300 «зайцев»
Чудо на расстоянии: донорская печень из Новосибирска спасла жизнь казанской пациентке
Центр Казани перекроют во время проведения Всероссийской детской фольклориады
Трагическая смерть заслуженного врача от рук бывшего мужа потрясла Челны
Экс-защитник «Ак Барса» Яруллин возвращается в казанскую команду
Пять школьников из Казани стали «двухсотбальниками» ЕГЭ
Дивидендная доходность компаний из РТ составила от 2,7% до 5,8%
Татарстанцев предупредили о грозах и +33 градусах жары в понедельник