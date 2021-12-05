Пять снежных книг для чтения в декабре

Яна Вагнер — «Кто не спрятался. История одной компании»

Это герметичный психологический детектив — компания друзей приехала отдохнуть на вершину горы, но оказалась отрезана от мира ледяным дождем.

Иллюстрация: © Екатерина Семенова

С вечера приятели отметили встречу, а уже к утру один из ее участников найден пронзенным лыжной палкой. А значит убийца точно кто-то из своих.

Осталось только покопаться в прошлом и понять — кто из людей, которые дружат вот уже 20 лет, способен на убийство и почему он это совершил?

Фэнни Флэгг — «Рождество и красный кардинал»

Добрая сказка для взрослых, которая прекрасно подойдет для создания новогоднего настроения. По сюжету главному герою Освальду ставят смертельный диагноз. По совету врача он переезжает из большого холодного города на юг, где и в декабре ярко светит солнце и цветут апельсиновые деревья. Здесь он намерен встретить свое последнее Рождество.

Иллюстрация © Екатерина Семенова

Однако провинциальному городку есть чем его удивить: в магазине за прилавком работает птица, почтальон доставляет газеты на лодке, а местные домохозяйки объединились в тайное общество, чтобы совершать добрые дела.

Фредрик Бакман — «Медвежий угол»

Действие происходит в маленьком городке, затерянном в шведской глуши. Когда-то здесь кипела жизнь, но теперь лишь безработица и безысходность.

Иллюстрация: © Екатерина Семенова

У местных жителей осталась лишь одна гордость — юниорская хоккейная команда, у которой впереди важный матч. Если парни победят, спортивный клуб обретет спонсоров, а город — инвесторов. Однако накануне горожан сотрясает чудовищное известие: лучшего игрока и главную надежду хоккейного клуба обвиняют в изнасиловании.

Сара Джио — «Ежевичная зима»

В мае 1933 году Сиэтл неожиданно накрывает снежная буря, а у одинокой матери пропадает маленький сын — неподалеку от дома она нашла его игрушечного медвежонка, оставленного в сугробе.

Иллюстрация: © Екатерина Семенова

В 2010 году журналистка пишет репортаж о жутком снегопаде, который тоже обрушился на город в мае и узнает, что подобное уже случалось почти 80 лет назад, а еще тогда пропал мальчик, которого так никто и не нашел. Девушка решает разобраться в произошедшем, а затем неожиданно узнает, что история связана с ней самой.

Ю Несбё — «Снеговик»

Захватывающий триллер о противостоянии опытного детектива и серийного маньяка, который нападает на женщин с первым снегом и оставляет снеговика в качестве фирменного знака. Под подозрение попадают сразу несколько человек, один из которых работает в полиции.

Иллюстрация: © Екатерина Семенова

Очередной снегопад приближается, газеты пишут о преступнике по прозвищу Снеговик, а сам убийца уже подбирается к семье сыщика.