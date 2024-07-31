Пять участков в Лаишевском районе скоро превратятся в туристические зоны

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Республика
31 июля 2024  10:11
Автор:
Дмитрий Смирнов

Управление Росреестра по РТ совместно с Госкомитетом РТ по туризму выявили в республике 18 земельных участков, которые можно использовать для развития туризма, общей площадью 98,5 га.

Как сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана, больше всего – а именно 15 участков – нашлось в Лаишевском районе. Видимо, туристический потенциал связан с близостью к Казани, а также к живописным местам слияния Волги и Камы.  

По одному участку выявлено в Арском, Мамадышском, Елабужском районах. Последний участок площадью 2,5 га расположен рядом с историко-археологическим комплексом «Елабужское городище».
Из этих 18 участков пять на сегодня уже взяты в аренду организаторами отдыха. Все они находятся в непосредственной близости от «Камского моря».

«Выявленные в рамках реализации программы «Земля для туризма» новые земельные участки доступны на сервисе Публичная кадастровая карта», - отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Нияз Галиакбаров.

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