Пять участков в Лаишевском районе скоро превратятся в туристические зоны

Управление Росреестра по РТ совместно с Госкомитетом РТ по туризму выявили в республике 18 земельных участков, которые можно использовать для развития туризма, общей площадью 98,5 га.

Как сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана, больше всего – а именно 15 участков – нашлось в Лаишевском районе. Видимо, туристический потенциал связан с близостью к Казани, а также к живописным местам слияния Волги и Камы.

По одному участку выявлено в Арском, Мамадышском, Елабужском районах. Последний участок площадью 2,5 га расположен рядом с историко-археологическим комплексом «Елабужское городище».

Из этих 18 участков пять на сегодня уже взяты в аренду организаторами отдыха. Все они находятся в непосредственной близости от «Камского моря».

«Выявленные в рамках реализации программы «Земля для туризма» новые земельные участки доступны на сервисе Публичная кадастровая карта», - отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Нияз Галиакбаров.