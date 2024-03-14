Пытаясь заработать на криптовалюте, татарстанец лишился 3,6 млн рублей

37-летний житель села Осиново обратился в полицию с заявлением о краже средств, об инциденте рассказали в МВД по РТ.

Зелендольцу осенью прошлого года поступило предложение о том, что можно быстро заработать деньги на криптовалюте. Он перешел по ссылке и позже с ним связались неизвестные. Мошенники убедили, что чем больше он вложит, тем больше ему вернется.

В погоне за большой прибылью он на протяжении четырех месяцев оформлял кредиты и лишился 3,6 млн рублей.

Полиция разыскивает аферистов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела..