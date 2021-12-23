Пытки в тюрьмах и помощь многодетным: в Москве завершилась ежегодная пресс-конференция Путина

В Москве завершилась ежегодная 17-ая пресс-конференция Владимира Путина. Она продлилась 3 часа 56 минут.

На вопрос татарстанского журналиста о том, что на выделенных участках для многодетных семей отсутствует инфраструктура, Путин ответил, что поставит задачу перед Правительством.

Также была поднята тема ВВП страны. Так, уровень спада экономики России в период пандемии составил 3 процента.

«Рост ВВП в этом году ожидается на 4,5%. Промышленное производство растет темпами 5%, урожай зерновых в этом году меньше из-за погодных условий, но это очень хороший результат, который позволит нам обеспечить не только себя, но и сохраним нам существенный экспортный потенциал», — сказал Владимир Путин.

Обсуждался и уровень коллективного иммунитета россиян. Путин отметил, что для борьбы с вирусом необходимо достижения 95% коллективного иммунитета, а в нашей стране эта цифра составляет 59,4%. Кроме этого Глава государства похвалил руководителей регионов и заявил, что они показали «высшую степень ответственности» в борьбе с пандемией.

Отвечая на вопрос Ксении Собчак о пытках в российских тюрьмах, Президент сообщил, что проблемы во ФСИН есть.

«Да, проблемы со ФСИН есть. Надо спокойно с этим работать и опираться на полноценное расследование» — ответил глава государства на вопрос теледивы Ксении Собчак.

Добавим, что рекорд длительности пресс-конференции побит не был. Самой долгой пресс-конференция была в 2008 году – она продлилась 4 часа 40 минут, а самой короткой была первая встреча с журналистами в 2001 году — 1 час 35 минут.