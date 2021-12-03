 Минтранс РФ отказался от идеи продавать авиабилеты по QR-коду
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Минтранс РФ отказался от идеи продавать авиабилеты по QR-коду

Если при регистрации пассажира окажется, что кода нет, авиакомпании уведомит его о необходимости получить сертификат.

Республика
3 декабря 2021  15:23
Автор:
Ольга Ильина

Минтранс России принял решение о том, что сертификат о вакцинации будут проверять перед регистрацией на рейс, а не при покупке билетов на самолет, как сообщалось ранее. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Когда проверка QR-кодов будет обязательной процедурой, пассажирам авиалайнеров тоже нужен будет сертификат. Если уже после покупки билета на самолет у пассажира не окажется заветного QR-кода, то авиакомпания уведомит о необходимости получить сертификат.

Если кода о вакцинации или о перенесенном заболевании так и не появятся, авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета.

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