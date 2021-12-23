«QR-коды — одна из самых актуальных тем»: эксперт огласил ожидания от пресс-конференции Путина

Блогер и политический обозреватель Альберт Бикбов огласил ожидания от ежегодной итоговой пресс-конференции Владимира Путина. Своим мнением он поделился с «Казанскими ведомостями».

«В первую очередь Президент будет освещать тему, связанную с пандемией и QR-кодами. Это сейчас одна из самых актуальных тем. Я думаю, он должен высказаться и поставить точки над i в данном вопросе», — рассказал эксперт.

Вторая тема, которую поднимет Владимир Путин, по словам Бикбова, будет тема экономических успехов страны и вопрос восстановления экономики после «ковидного провала» в 2020 года.

«Третья тема, которой Путин безусловно уделит огромное внимание — это вхождение Украины в блок НАТО и ситуация, связанная с Донбассом. <...> Я думаю, Путин будет говорить о готовности России к абсолютно любому повороту, связанному с этой горячей темой вокруг Донбасса», — делиться Бикбов.