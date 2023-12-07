Рабочие дома: шанс на новую жизнь или современное рабство?

Шанс на новую жизнь обещают многочисленные объявления о рабочих домах, в которых бездомным гарантируют кров, питание и работу. Звучит весьма заманчиво, но действительно ли так называемые рабочие дома помогают своим обитателям?

Об условиях жизни в них рассказали двое жителей Казани - Вадим и Дамир. Первый сумел вернуться к нормальной жизни. Второй не скрывает, что ему комфортнее жить на улице, чем подчиняться строгим правилам рабочего дома.

Как оказаться в рабочем доме

Вадим: Я попал в рабочий дом по объявлению, когда потерял документы. До этого пытался жить в дешевом хостеле и искать работу самостоятельно, но заболел и остался совсем без денег. Позвонил по объявлению на столбе, приехал в частный дом в районе Юдино. Если честно, было страшно. Часто слышал, что в таких местах отнимают документы и держат едва ли не в рабстве. Но обошлось, хотя жизнь там не сахар.

Дамир: Обычно я зимую в рабочих домах, если не находится места получше. Не нравится мне там: командуют много, пить не разрешают, могут и в морду дать, если что не так. А летом я обычно палатку на улице ставлю. Бездомных часто ищут и вербуют сотрудники рабочих домов. Среди нашего брата обычно знают, в какой из рабочих домов лучше не соваться, а в каких жизнь более или менее сносная. А могут напоить и отвезти силой. Хуже всего, если оказываешься в чужом городе без документов, хотя и в таких случаях сбежать нетрудно. Другое дело, что и податься особо-то некуда.

Казарменный быт

Рабочие дома отличаются друг от друга как масштабом, так и условиями проживания. Самый распространенный тип - это дом в частном секторе. Однако встречаются и небольшие общежития, и просто отдельные квартиры. Главное, что их объединяет, - максимальное количество спальных мест на квадратный метр, которые располагаются в два - три этажа. Обязательно имеется стиральная машина, а также место, где можно помыться.

Дамир: В рабочих домах оказываются многие бывшие заключенные, которым привычна такая скученность. Да и владельцы этих домов зачастую сами побывали в местах не столь отдаленных. За порядком обычно следят и начальство, и жители дома. В больших рабочих домах я встречал и комнату отдыха, в которой стоит телевизор, а иногда и старенький компьютер с играми и интернетом.

Вадим: Несмотря на то что за чистотой следили, я так и не смог привыкнуть к запаху в комнате. Все-таки даже при соблюдении гигиены десяток мужиков, живущих в одном помещении, гарантируют крепкий душок. В нашем доме в комнате стоял телевизор, были шашки и шахматы. А вот в карты играть запрещалось, что радовало.

Питание

Жителей рабочих домов кормят горячим, но все они сходятся в том, что питание очень скудное, особенно для человека, который занимается тяжелым физическим трудом. Как правило, меню состоит из каши, чаще перловой, и жидкого супа. Мяса в рационе очень мало, даже яйца в тарелке оказываются нечасто. Да что там говорить, даже лишний кусок хлеба не всегда можно взять.

Понятное дело, что меню максимально экономит средства хозяев рабочего дома. Но есть в этом и другая логика. При скудном рационе рабочие тратят львиную долю заработанных денег на еду, которую покупают в магазине. Так что копить им проблематично.

Вадим: Мне все время хотелось есть, еще очень не хватало сладкого. Чего уж там говорить о свежих фруктах и овощах.

Дамир: Еда обычно не особенно отличается от тюремной баланды. Брюхо набить можно, а вот наесться - нет.

Распорядок дня и правила

Даже в выходные дни жители рабочих домов подчиняются строгому распорядку дня. Ранний подъем, своевременный отбой, прием пищи в определенное время. Полностью запрещены алкоголь и наркотики.

Вадим: У нас разрешалось выходить из дома днем, если не было работы, предупредив начальство. Пьяным приходить запрещалось. Вообще, алкаши в таких местах надолго не задерживаются - они и дисциплину расшатывают, и драки провоцируют, и работники никакие. А с остальным коллективом повезло, хотя начальство временами распускало руки, наводя дисциплину, и выражений не выбирало.

Дамир: Хуже даже не то, что нельзя выпить. Чаще всего запрещается ночевать за пределами рабочего дома, а значит, и развлечься где-нибудь. В больших рабочих домах часто воруют. Наказывают за это, правда, жестоко, причем сами работяги. Драки пресекаются, зачинщиков могут и выгнать, но начальство не всегда вникает в конфликты.

По работе и оплата

Хозяева рабочих домов находят подряды на разнорабочих в объявлениях, соцсетях и мессенджерах. Как правило, это низкоквалифицированный тяжелый труд: земляные работы, уборка снега, перетаскивание тяжестей и многое другое. В Казани такая работа оплачивается по средней ставке 1500 - 2500 рублей в день. Однако на руки жители рабочего дома получают всего 300 - 700 рублей.

Дамир: Хорошо, если вообще заплатят, рабочих без документов вечно норовят «кинуть». Хотя потенциальных долгожителей дома обычно не обманывают.

Вадим: Учитывая, что нужно постоянно докупать что-то из еды, в день удается отложить рублей 100 - 200. В выходной зарплаты нет, так что часть накоплений обязательно проешь. Да и украсть деньги могут. А работа очень тяжелая, особенно если учитывать, что многие жители рабочих домов - не самые здоровые люди.

Туманные перспективы

Несмотря на то что рабочие дома дают своим обитателям временное пристанище и некоторую стабильность, трудно сказать, что они являются стартом в нормальную жизнь. Ведь в первую очередь это бизнес. Владельцы подобных домов зарабатывают на труде своих подопечных, а значит, заинтересованы в том, чтобы дисциплинированные работники оставались там как можно дольше.

Вадим: Я прожил в рабочем доме почти год, все это время мне было неуютно, хотя коллектив подобрался приличный. За все это время почти не накопил денег, зато мне помогли восстановить документы. А еще меня безумно выматывала тяжелая работа. В итоге я нашел жилье и работу. Справедливости ради хочу заметить, что никто из моих знакомых по рабочему дому так и не устроил свою жизнь. Но это место мне помогло пережить трудные времена.

Дамир: Я устраиваюсь в рабочие дома только в самом крайнем случае. В остальное время, если мне нужно подработать, ищу шабашки в мессенджерах.