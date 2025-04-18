Работающая молодежь Татарстана участвует в проекте «МолоТ»

До 15 июня в Татарстане проходит региональный этап проекта для работающей молодежи ПФО «МолоТ». Участники могут проявить себя в пяти направлениях: интеллектуальные состязания, спортивные соревнования, конкурс профориентационных видеороликов, военно-спортивная подготовка и семейная эстафета. Проект способствует самореализации молодежи и соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети».

Региональные этапы включают турниры «Марш-бросок», «Кросс-корпораций», интеллектуальную игру «Кубок вызова» и мероприятия в рамках Всероссийского Дня молодежи. Окружной финал пройдет с 6 по 10 августа в Перми, где Татарстан представят 30 победителей.

«Наши предприятия активно поддерживают молодежные инициативы, и проект «МолоТ» – отличная возможность для обмена опытом и укрепления связей в Приволжском округе», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Проект направлен на закрепление молодых специалистов на предприятиях, развитие корпоративной культуры и популяризацию здорового образа жизни. В Татарстане его реализует Союз молодежи предприятий при поддержке Минмолодежи, промышленных компаний и Агентства «Татамедиа». Окружной этап проходит при содействии полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.