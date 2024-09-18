Работающую молодежь Татарстана приглашают принять участие в фестивале «Безнең заман»

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Республика
18 сентября 2024  09:12
Автор:
Эндже Гарафиева

До 27 сентября открыт прием заявок на участие в XII Открытом телевизионном фестивале творчества работающей молодежи РТ «Наше время – Безнең заман». К участию приглашаются талантливые сотрудники предприятий и организаций республики в возрасте от 18 до 35 лет.

Фестиваль пройдет с 4 октября по 10 ноября. Зональные этапы состоятся в Альметьевске, Набережных Челнах, Зеленодольске и Казани, а завершится творческий марафон грандиозным гала-концертом в КРК «Пирамида».

Участники смогут продемонстрировать свои таланты в трех номинациях – «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Минута славы». В программе каждого зонального этапа – не только конкурсные выступления, но и мастер-классы, круглые столы, консультации экспертов.

Победители зональных этапов встретятся в финале, который пройдет 7-8 ноября в Казани. Обладатель Гран-при получит переходящий Кубок Раиса Республики Татарстан и денежный приз.

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