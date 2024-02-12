Работник автомойки в Казани погиб от отравления гексеном, коллега госпитализирован



Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Сегодня ночью в Казани на автомойке по улице Тульская отравились два работника, один из них погиб. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Республике Татарстан.

Мужчины отмывали пустую автоцистерну для перевозки опасных грузов и потеряли сознание внутри ёмкости.

«На место выехал пожарный расчёт ПСЧ-16. Прибывшие пожарные в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе спустились внутрь ëмкости, надели на пострадавших маски спасаемого и извлекли их наружу, где передали медикам», — рассказала пресс-служба ведомства.

40-летний работник скончался на месте происшествия. Его 35-летний коллега был госпитализирован с острым отравлением химическим веществом.