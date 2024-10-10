Работника элеватора в Татарстане обвиняют в смерти коллеги

В Татарстане перед судом предстанет сотрудник элеватора, обвиняемый в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 27 июня. По версии следствия, обвиняемый, исполнявший обязанности начальника цеха, дал указание двум рабочим проводить очистку шнека силосного корпуса.

При этом работы проводились с грубейшими нарушениями. Не был оформлен наряд-допуск, не проведены необходимые подготовительные мероприятия. Кроме того, работы велись в силосном корпусе, не имевшем разрешения на ввод в эксплуатацию.

В результате один из рабочих попал под внезапно включившийся шнек. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.