Работники медиа в Казани сразятся за победу в Counter-Strike

Впервые в Казани состоится киберспортивный турнир «Медиакубок» по Counter-Strike 2, который пройдет среди сотрудников СМИ и пресс-служб Татарстана. 6 декабря в ИТ-парке им. Башира Рамеева журналисты и пиарщики смогут проявить себя не в написании статей, а в виртуальных баталиях, где побеждает тактика, стратегия и точная стрельба.

Турнир пройдет в групповом формате с последующим плей-офф, в котором смогут принять участие 12 команд. Заявки принимаются до 8 ноября 2024 года.

Участие в турнире бесплатное. От каждой организации допускаются до 3-х команд, по 5 человек в каждой.

Организаторами мероприятия выступили контент-центр Татмедиа Neo и Cyber Park Arena в ИТ-парке им. Башира Рамеева при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Минцифры РТ.