Работодатели смогут проверять данные соискателей через госсистемы

news_top_970_100
Россия/Мир
17 апреля 2025  17:01

Минцифры России планирует в 2025 году внедрить механизм проверки данных из резюме кандидатов через государственные информационные системы (ГИС). Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на форуме Data Fusion.

По новому механизму работодатели смогут — с согласия соискателя — подтверждать сведения об образовании, опыте работы и стаже через официальные источники. Для этого кандидату нужно будет принять запрос от компании и дать разрешение на доступ к данным.

«Это упростит процесс найма, сделает проверку информации удобнее, а рынок труда — прозрачнее», — отметил Шадаев.

Пилотный запуск сервиса запланирован на 2025 год.

news_right_column_240_400
Новости
Когда права потребителей нарушены
В Татарстане аномальную жару сменит снег и похолодание
Минцифры откажется от хранения данных на «Госуслугах» к 2026 году
В Татарстан придет аномальная жара
В Казани ограничат движение из-за эстафеты ко Дню Победы
Минтруд РТ назвал самые востребованные профессии через пять лет
В Татарстане прошел парламентский урок для кадетов
Татарстанские росгвардейцы стали лучшими на окружном конкурсе вневедомственной охраны