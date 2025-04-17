Работодатели смогут проверять данные соискателей через госсистемы

Минцифры России планирует в 2025 году внедрить механизм проверки данных из резюме кандидатов через государственные информационные системы (ГИС). Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на форуме Data Fusion.

По новому механизму работодатели смогут — с согласия соискателя — подтверждать сведения об образовании, опыте работы и стаже через официальные источники. Для этого кандидату нужно будет принять запрос от компании и дать разрешение на доступ к данным.

«Это упростит процесс найма, сделает проверку информации удобнее, а рынок труда — прозрачнее», — отметил Шадаев.

Пилотный запуск сервиса запланирован на 2025 год.