Стамбульский аэропорт возобновил работу, но рейс из Казани снова перенесен

Работа Стамбульского аэропорта в Турции возобновлена и постепенно возвращается в обычный график, пишут СМИ. Однако, судя по табло вылетов Казанского аэропорта, сегодняшний рейс из Казани в Стамбул снова перенесли почти на сутки. Он должен был вылететь в 6:30 утра сегодня, 26 января, но перенесен на 6 утра 27-го числа.

Также сообщается, что на среду в аэропорту Стамбула уже запланирован 131 рейс, об этом пишет РИА «Новости.»

Напомним, работу Стамбульского аэропорта в Турции приостановили вчера из-за погодных условий – сильного снегопада. Многим пассажирам, чей рейс отменили, пришлось ночевать в аэропорту.