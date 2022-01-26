 Стамбульский аэропорт возобновил работу, но рейс из Казани снова перенесен
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Стамбульский аэропорт возобновил работу, но рейс из Казани снова перенесен

Из-за сильного снегопада рейсы турецких авиаперевозчиков отменили.

Город
26 января 2022  10:23
Автор:
Ольга Ильина

Работа Стамбульского аэропорта в Турции возобновлена и постепенно возвращается в обычный график, пишут СМИ. Однако, судя по табло вылетов Казанского аэропорта, сегодняшний рейс из Казани в Стамбул снова перенесли почти на сутки. Он должен был вылететь в 6:30 утра сегодня, 26 января, но перенесен на 6 утра 27-го числа.

Также сообщается, что на среду в аэропорту Стамбула уже запланирован 131 рейс, об этом пишет РИА «Новости.»

Напомним, работу Стамбульского аэропорта в Турции приостановили вчера из-за погодных условий – сильного снегопада. Многим пассажирам, чей рейс отменили, пришлось ночевать в аэропорту.

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