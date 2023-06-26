 Ради поездки в Хадж татарстанец выплатил долг по кредиту в 254 тыс. рублей
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Ради поездки в Хадж татарстанец выплатил долг по кредиту в 254 тыс. рублей

Приставу разрешается ограничить выезд из России за долг от 30 тыс. рублей.

Республика
26 июня 2023  12:04
Автор:
Эдуард Салихов

Ради поездки в Хадж татарстанец выплатил кредитный долг. Общая задолженность мужчины перед банком составляла 254 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-служба ГУФССП России по РТ. 

Мужчина планировал совершить паломничество в Мекку, но ранее суд ограничил ему выезд за границу из-за задолженности. Чтобы снять с себя статус «невыездного», татарстанец оплатил весь долг, включая исполнительский сбор.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане почти 1,4 тыс. жителей не могут выехать за границу из-за долгов. Приставу разрешается ограничить выезд из России за долг от 30 тыс. рублей.

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Ради поездки в Хадж татарстанец выплатил долг по кредиту в 254 тыс. рублей
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