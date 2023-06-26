Ради поездки в Хадж татарстанец выплатил долг по кредиту в 254 тыс. рублей

Ради поездки в Хадж татарстанец выплатил кредитный долг. Общая задолженность мужчины перед банком составляла 254 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-служба ГУФССП России по РТ.

Мужчина планировал совершить паломничество в Мекку, но ранее суд ограничил ему выезд за границу из-за задолженности. Чтобы снять с себя статус «невыездного», татарстанец оплатил весь долг, включая исполнительский сбор.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане почти 1,4 тыс. жителей не могут выехать за границу из-за долгов. Приставу разрешается ограничить выезд из России за долг от 30 тыс. рублей.