Ради сметаны и сигарет в Татарстане мужчина устроил нападение на сельский магазин

В Бавлинском районе РТ задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на продуктовый магазин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Он вошел в торговую точку, потребовал от продавца сметану и сигареты без оплаты, вел себя агрессивно, раскидывал товары, разбил витрины, а затем достал предмет, похожий на пистолет. Испугавшись, продавец выполнила требования злоумышленника.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого на соседней улице. При задержании он выбросил «пистолет» и похищенные товары. Экспертиза показала, что «пистолет» был пневматическим.

Установлено, что задержанный ранее был осужден за незаконный оборот наркотиков.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.