Радмир Беляев попросил жителей не снимать ПВО и дроны во время воздушной тревоги

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Республика
11 июля 2025  09:55
Автор:
Елизавета Черкина

Руководитель Нижнекамского муниципального района Татарстана Радмир Беляев обратился к жителям Нижнекамска в связи с участившимися случаями введения режима «Беспилотная опасность». В своем телеграм-канале он поблагодарил всех за бдительность, но подчеркнул важное правило: во время воздушной тревоги и работы систем противовоздушной обороны (ПВО) запрещено снимать беспилотники (дроны) и действия ПВО, а затем публиковать эти фото и видео в интернете.

«Это не только сеет лишнюю панику среди людей, но и дает противнику возможность понять, куда направлены удары, и скорректировать свои атаки», — объяснил Беляев.

Беляев признал, что режим «Беспилотная опасность» создает неудобства для жителей, но подчеркнул, что все эти меры вводятся ради безопасности.

«Главное для нас – это жизнь и здоровье людей, а также безопасность наших предприятий и объектов. В Татарстане делается все возможное, чтобы обеспечить эту защиту», — заявил он.
 

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