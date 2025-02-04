Раиль Шамсутдинов назначен новым ректором ИСГЗ

Новым ректором частного института социальных и гуманитарных знаний (ИСГЗ) назначен Раиль Шамсутдинов, кандидат педагогических наук и руководитель сообщества наставников-просветителей Республики Татарстан. Об этом информирует пресс-служба института.

ИСГЗ, основанный в 1991 году, теперь под его руководством стал третьим учебным заведением с новым ректором. Ранее эту позицию занимал Александр Пономарев, а исполняющим обязанности ректора был Динар Зайнутдинов, доктор юридических наук.

Шамсутдинов выразил уверенность в том, что сосредоточится на подготовке востребованных специалистов. Он отметил, что особое внимание будет уделено развитию информационных и инновационных технологий, искусственного интеллекта и усилению кадрового потенциала.

В возрасте 40 лет, Шамсутдинов окончил факультет физики и информатики Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета. До назначения на пост ректора он преподавал информатику в Казанском энергетическом колледже и ранее работал депутатом Госсовета РТ VI созыва, а с 2021 года является помощником депутата Госдумы РФ.