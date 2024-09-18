Районы Татарстана задолжали налоговой 11 млрд рублей

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Республика
18 сентября 2024  10:15
Автор:
Эндже Гарафиева

Задолженность муниципалитетов Татарстана по налогам достигла 11,3 млрд рублей. Об этом сообщила замминистра финансов РТ Алла Анфимова, отметив при этом разнонаправленные тенденции в разных районах республики.

Так, в 35 муниципалитетах наблюдается снижение налогового долга с начала года. Однако в 10 других районах ситуация, наоборот, ухудшилась, констатировала замминистра.

Наиболее серьезный рост задолженности зафиксирован по таким видам налогов, как налог на прибыль, упрощенная система налогообложения, налог на имущество организаций, земельный налог и транспортный налог.

Минфин РТ подчеркивает, что погашение этой задолженности – важный резерв для пополнения бюджета республики. В связи с этим с главами муниципалитетов, где ситуация наиболее сложная, проводятся еженедельные совещания, на которых вырабатываются меры по исправлению ситуации.

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