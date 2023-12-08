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Раис РТ о выдвижении Владимира Путина: Он является объединяющей силой для всех нас

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил поддержку Президенту РФ Владимиру Путину в его решении о выдвижении на новый срок. Он подчеркнул, что в столь непростое для страны время Президент является объединяющей силой для России и ее жителей.

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Республика
8 декабря 2023  16:57
Автор:
Владислав Косолапкин

«В столь исторический, переломный момент для нашей страны решение Владимира Владимировича Путина в очередной раз подчеркивает, что наивысшей ценностью для Президента является судьба его народа. Татарстан благодаря поддержке Президента один из опорных регионов страны. В республике по федеральным программам строятся дороги, больницы, школы. Все это делает жизнь наших жителей комфортнее», - заявил Рустам Минниханов.

В заключение глава республики на русском и татарском языках выразил надежду, что Татарстан и вся Россия и дальше будут укрепляться под руководством Владимира Путина.

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