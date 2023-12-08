Раис РТ о выдвижении Владимира Путина: Он является объединяющей силой для всех нас

«В столь исторический, переломный момент для нашей страны решение Владимира Владимировича Путина в очередной раз подчеркивает, что наивысшей ценностью для Президента является судьба его народа. Татарстан благодаря поддержке Президента один из опорных регионов страны. В республике по федеральным программам строятся дороги, больницы, школы. Все это делает жизнь наших жителей комфортнее», - заявил Рустам Минниханов.

В заключение глава республики на русском и татарском языках выразил надежду, что Татарстан и вся Россия и дальше будут укрепляться под руководством Владимира Путина.