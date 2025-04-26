Раис РТ обеспокоен большим количеством смертельных аварий с участием квадроциклов

На еженедельном совещании Раис Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на тревожную тенденцию – резкий рост числа ДТП с участием мотоциклов и квадроциклов. Только за последнюю неделю в таких авариях погибли 12 человек.

Особое беспокойство вызывает случай с цементовозом, который столкнулся с тремя легковыми автомобилями, унеся жизни четырех человек. Отдельно глава региона отметил проблему допуска детей к управлению мототехникой. Недавний инцидент привел к гибели 12-летнего мальчика и его 15-летней сестры.

Минниханов поручил ГИБДД республики:

усилить контроль за соблюдением правил эксплуатации мототранспорта;

организовать регулярные рейды вблизи учебных заведений и жилых зон;

создать специальные площадки для безопасного катания.

Глава Татарстана подчеркнул необходимость срочных мер для предотвращения дальнейшего роста аварийности с участием мототехники.