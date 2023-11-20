Раис РТ открыл форум «Аддитивные технологии — новая реальность»

Сегодня в казанском IT-парке имени Башира Рамеева начался V лидер-форум «Аддитивные технологии — новая реальность». На торжественной церемонии его открытия выступил Раис РТ Рустам Минниханов.

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Республика
20 ноября 2023  16:14
Автор:
Владислав Косолапкин

«Татарстан всегда находился в авангарде перехода к новому технологическому укладу, основой которого являются аддитивные технологии. В республике это стало возможным благодаря мощной промышленной базе и развитому научно-образовательному и технологическому комплексу», — подчеркнул глава республики.

По объемам выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции Татарстан занимает первое место среди субъектов ПФО и пятое по стране, отметил он. Рустам Минниханов добавил, что несмотря на санкции, экономика республики в прошлом году продемонстрировала рост.

Раис подчеркнул, что аддитивные технологии развиваются всемирно и позволяют улучшить характеристики существующих изделий, а также создавать новые конструкции, невозможные при других способах изготовления. Он также отметил, что к 2030 году две трети всей изготавливаемой в мире продукции будут содержать напечатанные комплектующие. В России также наблюдается взрывной рост аддитивного производства, с оборотами компаний, работающих в этой сфере, возросшими в пять раз в прошлом году.

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