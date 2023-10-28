Раис РТ поручил подготовиться ко Дню народного единства

В ходе республиканского совещания Раис РТ Рустам Минниханов поручил руководителям муниципалитетов подготовить мероприятия, посвященные Дню народного единства, на самом высоком уровне.

Республика
28 октября 2023  14:56
Автор:
Владислав Косолапкин

«На следующей неделе, 4 ноября, в нашей стране будет отмечаться День народного единства. Он имеет важное историческое значение. 411 лет назад многонациональное народное ополчение освободило Москву от польских интервентов», – отметил глава республики.

Раис рассказал, что сегодня этот праздник символизирует единство жителей республики и страны в борьбе за свободу и независимость России, а также отражает этнокультурное многообразие и единство народов, живущих в РФ. Все города и районы республики планируют организовать торжественные мероприятия.

Кроме того, экспозиция РТ будет представлена на выставке-форуме "Россия", которая откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября. А 3 ноября в "Казань Экспо" состоится гала-концерт этнокультурного фестиваля "Наш дом - Татарстан. Россия".

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