Раис РТ поручил усилить работу по очистке крыш от снега

На фоне резких изменений температуры возрастает риск обвала снега с крыш многоэтажных зданий. Эту проблему обсудили на совещании в Доме Правительства РТ.

news_top_970_100
Республика
23 декабря 2023  16:29
Автор:
Владислав Косолапкин

Глава РТ Рустам Минниханов напомнил о случае сброса снега на ребенка, который получил серьезные травмы. Он также поручил усилить контроль за уборкой снега с крыш домов и балконов, чтобы избежать подобных происшествий в будущем. Руководитель республики призвал органы власти и управляющие компании быть более внимательными к состоянию придомовых территорий и тротуаров, особенно в связи с ожидаемыми аномально теплыми выходными.

Гидрометцентр РТ предупредил жителей республики о возможности обвала снега с крыш зданий из-за смешанных осадков и положительных температур воздуха.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Раис РТ поручил усилить работу по очистке крыш от снега
Эксперты из Татарстана оценили уровень развития парламентаризма в стране
В этом году студенческими трудовыми отрядами было охвачено более 13 тысяч студентов Татарстана
С места в карьеру: «Газпромнефть – Битумные материалы» поможет обучить будущих специалистов
Уполномоченный при Главе (Раисе) РТ по защите прав предпринимателей рассказал о проблемах логистики
Циклон Ваня насыпал снега и ушел
История Сабинского края, сохраненная в артефактах
История Сабинского края, сохраненная в артефактах
Татарстанцев на каникулах ожидает более тысячи культурных мероприятий