Раис РТ поручил усилить работу по очистке крыш от снега

Глава РТ Рустам Минниханов напомнил о случае сброса снега на ребенка, который получил серьезные травмы. Он также поручил усилить контроль за уборкой снега с крыш домов и балконов, чтобы избежать подобных происшествий в будущем. Руководитель республики призвал органы власти и управляющие компании быть более внимательными к состоянию придомовых территорий и тротуаров, особенно в связи с ожидаемыми аномально теплыми выходными.

Гидрометцентр РТ предупредил жителей республики о возможности обвала снега с крыш зданий из-за смешанных осадков и положительных температур воздуха.