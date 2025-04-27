Раис РТ посетил промышленный парк в Бухаре

В ходе рабочего визита в Узбекистан глава Татарстана Рустам Минниханов посетил строящийся промышленный парк «Бухарский комплекс развития промышленности», сообщает пресс-служба Раиса. Этот масштабный проект реализуется по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева при участии татарстанских специалистов.

На сегодняшний день на площадке завершено строительство производственных корпусов. Рустаму Минниханову представили текущие результаты работы по привлечению инвесторов, включая проведение международных презентационных мероприятий.

Знаковым событием визита стало подписание соглашений о реализации двух перспективных инвестиционных проектов:

Организация производства алюминиевого порошка

Создание производства автомобильных фильтров

Церемония подписания прошла в присутствии руководителя Бухарской области Ботира Зарипова, что подчеркивает значимость проекта для обеих сторон. Создание промышленного парка открывает новые возможности для развития экономического сотрудничества между Татарстаном и Узбекистаном.