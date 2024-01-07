Раис РТ поздравил земляков с Рождеством

«Светлое Рождество Христово — это не только великий церковный, но и яркий семейный праздник, подчеркивающий важность заботы о родных и близких. Особое звучание это приобретает в Год семьи, целями которого объявлена популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение традиционных семейных ценностей», - отметил Раис РТ.

Глава Татарстана напомнил о важных событиях 2023 года для православных жителей республики: 300-летии Казанской духовной семинарии и прошедшем V Форуме православной общественности республики.

«Надеюсь, что наступивший 2024 год также будет богатым на добрые дела и поступки, наполнит нашу жизнь новыми духовными радостями и свершениями. Желаю вам светлого рождественского настроения, счастья, добра и благополучия!», - прокомментировал Рустам Минниханов.