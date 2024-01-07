Раис РТ поздравил земляков с Рождеством

В своем поздравлении Рустам Минниханов подчеркнул, что Рождество – не только религиозный, но и семейный праздник, подчеркивающий значимость заботы о близких.

news_top_970_100
Республика
7 января 2024  13:41
Автор:
Владислав Косолапкин

«Светлое Рождество Христово — это не только великий церковный, но и яркий семейный праздник, подчеркивающий важность заботы о родных и близких. Особое звучание это приобретает в Год семьи, целями которого объявлена популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение традиционных семейных ценностей», - отметил Раис РТ.

Глава Татарстана напомнил о важных событиях 2023 года для православных жителей республики: 300-летии Казанской духовной семинарии и прошедшем V Форуме православной общественности республики.

«Надеюсь, что наступивший 2024 год также будет богатым на добрые дела и поступки, наполнит нашу жизнь новыми духовными радостями и свершениями. Желаю вам светлого рождественского настроения, счастья, добра и благополучия!», - прокомментировал Рустам Минниханов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В РТ перевыполнен план по национальному проекту «Демография»
Раис РТ поздравил земляков с Рождеством
Татарстан скоро отправит в ЦИК РФ первую партию подписных листов в поддержку Владимира Путина
В 2024 году мобильная связь и интернет появятся в 87 населенных пунктах Татарстана
В Татарстане автоинспекторы помогли пассажирам сломавшегося на трассе автобуса
В России началась регистрация кандидатов на выборы Президента страны
Благодаря сработке пожарного извещателя в Татарстане спаслась из пожара пожилая пара
Центры психолого-педагогической помощи помогли тысячам татарстанцев