Раис РТ принял участие в открытии нового учебного центра «СИБУРИНТЕХ-НК»

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии учебного центра «СИБУРИНТЕХ-НК» на базе Нижнекамского химико-технологического института. На мероприятии также присутствовали заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов и руководство компании СИБУР.

Новый образовательный комплекс, созданный при инвестициях в 1,8 млрд рублей, оснащен 42 современными аудиториями, 5 уличными полигонами и 47 специализированными стендами. Ежегодно здесь смогут обучаться до 17 тысяч человек, включая студентов и школьников.

«Центр станет ключевой площадкой для подготовки специалистов нефтехимической отрасли, – отметил Минниханов. – Уже разработано 95 программ по 11 направлениям, что особенно важно в свете реализации таких проектов, как строительство завода гексена».

Генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов подчеркнул, что 96% оборудования центра – российского производства, а 80% учебного процесса составляют практические занятия. Особенностью комплекса стала действующая ректификационная колонна и интеграция с производственными площадками «Нижнекамскнефтехима».

Это второй подобный центр компании после тобольского, открытого в 2019 году. Его создание направлено на формирование кадрового резерва для развития нефтехимического кластера Поволжья.