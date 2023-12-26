Раис РТ призвал укреплять национальное единство

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета при Раисе РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям и организационного комитета по проведению в республике Года национальных культур и традиций. Оно прошло в Национальной библиотеке РТ.

Минниханов обратился с собравшимся: «Богатое этнокультурное и языковое многообразие, единство всех народов — преимущество Российской Федерации. Территория Татарстана многие столетия является местом мирного проживания и созидательного сотрудничества татар, русских, чувашей, удмуртов, мари, мордвы и представителей многих других народов. Забота о представителях каждого народа, проживающего в республике, — основа нашего единства. Особое внимание уделяется обеспечению прав граждан на сохранение и развитие родных языков, культур и традиций. Этому в полной мере способствовал Год национальных культур и традиций, итоги которого мы сегодня подводим». По мнению руководителя региона, в Татарстане создаются все необходимые условия для удовлетворения духовных потребностей населения: развивается соответствующая инфраструктура и реализуется ряд программ.

«По данным социсследований, более 80% татарстанцев положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. В то же время мы видим непрекращающиеся попытки западных спецслужб внести раздор между нами. Наш национальный лидер Владимир Путин в этой связи отметил, что мы не допустим, чтобы межконфессиональная и межнациональная рознь раскачивали общество», — резюмировал глава республики.

Об итогах проведения Года национальных культур и традиций в республике доложила министр культуры РТ Ирада Аюпова. Она рассказала о ключевых проектах этого года и охвате проведенных мероприятий. «Участниками мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных и межэтнических отношений, стали более 185 тысяч жителей и гостей республики, что на 35% больше, чем в 2022 году», — сообщила министр.

Также об информационной работе по освещению национальной политике в Татарстане рассказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. По его словам, она направлена на защиту традиционных ценностей, межнационального мира и согласия народов республики.

«Наша работа строится с целью прогнозирования, обнаружения и оценки информационных угроз, достоверного изложения фактов и событий, укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, особенно среди молодежи», — заметил он.

Салимгараев уверен, что сейчас на первый план выходит борьба с фейками и информационными вбросами на соответствующую тему.

Подводя итоги заседания, Рустам Минниханов подчеркнул, что грядущий 2024 год, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным в России Годом семьи, должен также быть направлен на укрепление национального единства.