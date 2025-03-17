Раис РТ провел встречу с архиереями Татарстанской митрополии

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с архиереями Татарстанской митрополии Русской православной церкви. Мероприятие состоялось в здании Казанского епархиального управления, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участникими встречи стали: Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл; Епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий; Епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий; Епископ Набережночелнинский и Елабужский Гавриил; Руслан Мухарлямов, заместитель руководителя Администрации Раиса РТ и руководитель Департамента по вопросам внутренней политики.

Митрополит Кирилл выразил благодарность Рустаму Минниханову за постоянную поддержку церкви в реализации значимых проектов, таких как воссоздание храма Николы Тульского, восстановление зданий Казанского Богородицкого мужского монастыря и строительство храма-памятника Спаса Нерукотворного на реке Казанке.

Архиереи рассказали о текущей деятельности епархий, включая миссионерскую работу в зоне проведения специальной военной операции, а также о социальных, образовательных и молодежных проектах.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с служением Русской православной церкви на территории Татарстана, и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Подобные встречи Рустама Минниханова с представителями православного духовенства стали традиционными. Ранее он встречался с митрополитом Кириллом и епископом Гавриилом в сентябре 2024 года, а также с митрополитом Кириллом в августе 2024 года. В феврале 2025 года Раис Татарстана также принимал в своей резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла.