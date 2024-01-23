Раис РТ рассказал о поддержке молодых ученых в республике

В рамках национального проекта «Наука и университеты» в Татарстане реализуется ряд мероприятий, направленных на поддержку молодых ученых. Об этом написал в своем телеграм-канале Раис РТ Рустам Минниханов.

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Республика
23 января 2024  18:52
Автор:
Владислав Косолапкин

В качестве примера глава республики привел Ирека Мухаматдинова, кандидата технических наук, доцента КФУ, лауреата премии президента России в области науки и инноваций. Молодой ученый вместе с командой разработал катализатор, упрощающий процесс добычи тяжелой и сверхвязкой нефти.

«Поддержка таких ученых, как Ирек, возможна благодаря национальному проекту „Наука и университеты“. В Татарстане в рамках федеральной программы развернута сеть новых лабораторий под руководством перспективных молодых ученых», - прокомментировал Рустам Минниханов.

Благодаря национальному проекту, в Татарстане молодежь активно развивается в области науки. Научные исследования проводятся в различных сферах, таких как добыча сырья, химические технологии, медицина и другие. Республика активно участвует в реализации федерального плана Десятилетия науки и технологий.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.

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