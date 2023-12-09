Раис РТ: Татарстан поддерживает нашего президента

«Татарстан вступает в большой избирательный цикл. Уже в марте следующего года пройдут выборы Президента России. Вчера Владимир Владимирович Путин объявил о своем участии в выборах. Республика полностью поддерживает курс Президента и его решение. Сегодня как никогда важна наша сплоченность и единство. Уверен, что татарстанцы сделают правильный выбор. Я уверен, что результаты предстоящих выборов отразят плодотворную работу партии. Следует отметить, что нет другой политической силы, способной эффективно решать масштабные государственные задачи», – подчеркнул Раис РТ.

Он также добавил, что партии предстоит много работы до начала выборов. Будут подготовлены наблюдатели, и на площади Свободы в Кармане будет создан штаб общественной поддержки, сообщил заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия», руководитель центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин.

«Мы находимся на старте избирательной кампании. У нас есть 110 дней. У нас, как у партии, есть свои задачи, включая мобилизацию всех наших сторонников для участия в выборах. Мы создадим штаб общественной поддержки в общественной приемной и будем помогать в подготовке участников избирательной кампании, включая наблюдателей», - пояснил он.