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Раис РТ: Татарстан поддерживает нашего президента

Накануне Президент РФ Владимир Путин заявил о выдвижении на новый срок. Татарстан поддерживает действующего главу страны, заявил Раис республики Рустам Минниханов.

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Республика
9 декабря 2023  19:22
Автор:
Владислав Косолапкин

«Татарстан вступает в большой избирательный цикл. Уже в марте следующего года пройдут выборы Президента России. Вчера Владимир Владимирович Путин объявил о своем участии в выборах. Республика полностью поддерживает курс Президента и его решение. Сегодня как никогда важна наша сплоченность и единство. Уверен, что татарстанцы сделают правильный выбор. Я уверен, что результаты предстоящих выборов отразят плодотворную работу партии. Следует отметить, что нет другой политической силы, способной эффективно решать масштабные государственные задачи», – подчеркнул Раис РТ.

Он также добавил, что партии предстоит много работы до начала выборов. Будут подготовлены наблюдатели, и на площади Свободы в Кармане будет создан штаб общественной поддержки, сообщил заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия», руководитель центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин.
«Мы находимся на старте избирательной кампании. У нас есть 110 дней. У нас, как у партии, есть свои задачи, включая мобилизацию всех наших сторонников для участия в выборах. Мы создадим штаб общественной поддержки в общественной приемной и будем помогать в подготовке участников избирательной кампании, включая наблюдателей», - пояснил он.

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