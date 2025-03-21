Раис РТ: Татарстан заинтересован в наращивании сотрудничества с Вьетнамом

В рамках рабочего визита во Вьетнам Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в круглом столе «Татарстан – Ханой», где обсудил перспективы расширения экономического партнерства между регионами. Минниханов выразил благодарность вьетнамским властям за теплый прием и создание комфортных условий для работы татарстанской делегации.

Глава республики подчеркнул, что в состав делегации вошли руководители ключевых министерств, ведомств и предприятий Татарстана. Он напомнил, что отношения между Россией и Вьетнамом носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Важным этапом в развитии этих связей стал XVI саммит БРИКС, прошедший в Казани в октябре 2023 года. «Для нас было большой честью принимать на этом форуме премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня», – отметил Минниханов.

По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на 25%. Татарстан активно развивает сотрудничество с Вьетнамом в различных сферах. Глава республики неоднократно посещал страну с рабочими визитами, а между торгово-промышленными палатами двух сторон действует соглашение о сотрудничестве. Вьетнамский рынок имеет стратегическое значение для таких предприятий Татарстана, как «КАМАЗ», Казанский вертолетный завод и нефтехимические компании.

Вьетнам, являясь одной из самых динамично развивающихся экономик Юго-Восточной Азии, демонстрирует высокие темпы роста в ИТ-секторе, производстве микроэлектроники и добыче редкоземельных элементов. Рустам Минниханов отметил, что Татарстан заинтересован в увеличении экспорта нефтехимической и машиностроительной продукции, включая автомобили, вертолеты, суда, автомобильные шины, компрессоры, а также фармацевтику и медицинское оборудование.

«Расширение экспортных поставок в Вьетнам – одно из приоритетных направлений для Татарстана. Мы видим значительный потенциал для укрепления сотрудничества в ключевых отраслях», – подчеркнул Минниханов.