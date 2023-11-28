Раис РТ выразил благодарность предпринимателям республики

«Гордимся каждым из вас, у каждого есть дела, которые с достоинством нужно показать другим. Мы изучаем ваш опыт, в то же время, стараемся показать вам то, что делается в Татарстане», — отметил Раис РТ.

Рустам Минниханов выразил признательность за единство в оказании помощи селу Юлдус (Ичкен) Курганской области и за помощь участникам СВО.

«Мы едины духом, — подчеркивает руководитель республики. — Такая форма общения между предпринимателями очень нужна, где бы мы ни жили и работали, мы нужны нашей Родине. Не забывайте, что Казань – это ориентир для всех татар».

Также глава республики вручил государственные награды бизнесменам из разных субъектов РФ.