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Раис РТ выразил благодарность предпринимателям республики

Свою признательность татарскому бизнес-сообществу глава республики Рустам Минниханов озвучил в ходе пленарного заседания форума «Деловые партнеры РТ».

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Республика
28 ноября 2023  17:18
Автор:
Владислав Косолапкин

«Гордимся каждым из вас, у каждого есть дела, которые с достоинством нужно показать другим. Мы изучаем ваш опыт, в то же время, стараемся показать вам то, что делается в Татарстане», — отметил Раис РТ.

Рустам Минниханов выразил признательность за единство в оказании помощи селу Юлдус (Ичкен) Курганской области и за помощь участникам СВО.

«Мы едины духом, — подчеркивает руководитель республики. — Такая форма общения между предпринимателями очень нужна, где бы мы ни жили и работали, мы нужны нашей Родине. Не забывайте, что Казань – это ориентир для всех татар».

Также глава республики вручил государственные награды бизнесменам из разных субъектов РФ.

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Раис РТ выразил благодарность предпринимателям республики
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