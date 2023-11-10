Раис РТ выразил признательность жителям республики за помощь Газе

«Спасибо татарстанцам за отзывчивость! С первого дня объявления сбора помощи люди семьями несли предметы первой необходимости, продукты. Спасибо министру МЧС за содействие и организацию спецборта», - написал Раис РТ.

Сбор помощи стартовал 3 ноября. Жители Татарстана собрали более 30 млн рублей, что позволило приобрести 20 тонн продуктов. Кроме того, татарстанцы принесли еще 500 кг продуктов и предметов первой необходимости. Духовное управление мусульман Татарстана, движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» и благотворительный фонд «Закят» активно участвуют в сборе. Товары будут отправлены в Египет организации «Красный полумесяц».