Раис РТ: Земля Татарстана во все времена рождала мужественных людей

«В этот день мы отдаем дань уважения всем тем, кто в разные годы проявлял героизм и отвагу в воинском деле, в защите Отечества, своим самоотверженным трудом и высокими достижениями внес неоценимый вклад в развитие страны», — подчеркнул глава республики.

Татарстанская земля всегда порождала мужественных и преданных своему долгу людей, подчеркнул он. Рустам Минниханов отметил, что они являются ярким примером героизма, стойкости и отваги. Он также напомнил о Международном дне борьбы с коррупцией и подчеркнул, что эффективное противодействие коррупции является одним из условий успешного развития России.

Раис РТ заявил, что реализация крупных инвестпроектов и повышение качества жизни граждан невозможны без системной работы по обеспечению публичности и открытости всех уровней власти. Он добавил, что борьбу с коррупцией можно выиграть только при активной поддержке жителей республики и совместной работе власти и общества.

Рустам Минниханов также напомнил о Дне Конституции России, который будет отмечаться 12 декабря. Он подчеркнул, что Конституция РФ установила основу правовой системы страны и сыграла важную роль в стабилизации общественных процессов, утвердив права и свободы граждан как высшую ценность.