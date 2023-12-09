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Раис РТ: Земля Татарстана во все времена рождала мужественных людей

Глава республики Рустам Минниханов в ходе совещания в Кабмине РТ поздравил жителей Татарстана с Днем героев Отечества, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

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Республика
9 декабря 2023  17:42
Автор:
Владислав Косолапкин

«В этот день мы отдаем дань уважения всем тем, кто в разные годы проявлял героизм и отвагу в воинском деле, в защите Отечества, своим самоотверженным трудом и высокими достижениями внес неоценимый вклад в развитие страны», — подчеркнул глава республики.

Татарстанская земля всегда порождала мужественных и преданных своему долгу людей, подчеркнул он. Рустам Минниханов отметил, что они являются ярким примером героизма, стойкости и отваги. Он также напомнил о Международном дне борьбы с коррупцией и подчеркнул, что эффективное противодействие коррупции является одним из условий успешного развития России.

Раис РТ заявил, что реализация крупных инвестпроектов и повышение качества жизни граждан невозможны без системной работы по обеспечению публичности и открытости всех уровней власти. Он добавил, что борьбу с коррупцией можно выиграть только при активной поддержке жителей республики и совместной работе власти и общества.

Рустам Минниханов также напомнил о Дне Конституции России, который будет отмечаться 12 декабря. Он подчеркнул, что Конституция РФ установила основу правовой системы страны и сыграла важную роль в стабилизации общественных процессов, утвердив права и свободы граждан как высшую ценность.

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