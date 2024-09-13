Раис Сулейманов назначен главой Пестречинского района РТ

В Пестречинском районе представили нового главу муниципалитета — Раиса Сулейманова.

Фото: © пресс-служба исполкома Пестречинского района

Кандидатура была предложена на рассмотрение после того, как предыдущий глава района, Ильхам Кашапов, был назначен на должность главы представительства Татарстана в Республике Беларусь. До этого назначения, с апреля текущего года, Сулейманов возглавлял исполком Пестречинского района.

Решение депутатов не стало неожиданностью, ведь Раис Сулейманов – человек с богатым опытом работы, известный и уважаемый в районе. Вся его трудовая биография связана с предприятиями пищевой промышленности и сельского хозяйства, где он прошел путь от рядового специалиста до руководителя.

Помимо этого, Сулейманов на протяжении многих лет ведет активную общественную деятельность, дважды избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан. На этом посту он зарекомендовал себя как неравнодушный человек, способный решать самые насущные проблемы своих избирателей.