Раис Татарстана Минниханов запретил мигрантам работать в такси и охране

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Республика
30 января 2025  11:02

В Татарстане введены новые ограничения на трудоустройство мигрантов, работающих по патентам. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов, согласно которому до конца года некоторые хозяйствующие субъекты не смогут привлекать иностранных работников.

Запрет касается иностранцев, трудящихся в такси, охранных службах, включая частные компании, а также в сфере ветеринарии и перевозки опасных грузов. Кроме того, мигрантам будет запрещено до 31 декабря 2025 года работать в организациях, предоставляющих финансовые услуги, занимающихся азартными играми, лотереями, ремонтом компьютеров и бытовых предметов.

В то же время в сентябре Минниханов подчеркивал необходимость обеспечения предприятий республики кадрами, и предупредил, что ограничения на привлечение иностранных рабочих могут усугубить проблемы на рынке труда в условиях нехватки рабочей силы.

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