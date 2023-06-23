 Раис Татарстана обсудил строительство дороги Шали — Бавлы с главой «Автодора»
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Раис Татарстана обсудил строительство дороги Шали — Бавлы с главой «Автодора»

Минниханов наградил Вячеслава Петушенко медалью «100 лет образования ТАССР».

Республика
23 июня 2023  12:55
Автор:
Роза Габитова

Сегодня, 23 июня, Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На встрече были подняты вопросы развития дорожной инфраструктуры на территории Татарстана и реализации ряда проектов, включая строительство платной автодороги Шали — Бавлы. 

Также Минниханов наградил Вячеслава Петушенко медалью «100 лет образования ТАССР» за активное сотрудничество и значительный вклад в развитие региона.

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