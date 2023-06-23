Раис Татарстана обсудил строительство дороги Шали — Бавлы с главой «Автодора»

Сегодня, 23 июня, Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На встрече были подняты вопросы развития дорожной инфраструктуры на территории Татарстана и реализации ряда проектов, включая строительство платной автодороги Шали — Бавлы.

Также Минниханов наградил Вячеслава Петушенко медалью «100 лет образования ТАССР» за активное сотрудничество и значительный вклад в развитие региона.