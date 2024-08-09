Раис Татарстана оценил возможности новой многопрофильной клиники в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новый медицинский комплекс Millenium clinic в Казани, где ознакомился с условиями и возможностями клиники.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Millenium clinic — это не только многопрофильная клиника, но и гостиничный комплекс, рассчитанный на прием пациентов-туристов. Ежегодно здесь смогут получать помощь более 150 тысяч пациентов, а также проводиться до 20 тысяч операций.

Глава республики осмотрел отделения клиники, оснащенные современным оборудованием, в том числе операционный блок и реабилитационный центр, где внедрена уникальная методика лечения патологий позвоночника.

Рустам Минниханов положительно оценил условия пребывания в клинике и пожелал успехов коллективу.