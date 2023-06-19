 Раис Татарстана оценил ход строительных работ нового здания театра Камала
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Раис Татарстана оценил ход строительных работ нового здания театра Камала

Новое здание будет расположено в центре столицы Татарстана на берегу озера Кабан.

Город
19 июня 2023  14:54
Автор:
Роза Габитова

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил стройплощадку нового здания театра Галиаскара Камала. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. 

Минниханов побывал на объекте вместе с главой Минстроя Татарстана Маратом Айзатуллиным, мэром Казани Ильсуром Метшиным, генеральным директором «Татинвестгражданпроект» Аделем Хуснутдиновым и главным архитектором и сооснователем архитектурного бюро Wowhaus Олегом Шапиро. 

Новое здание будет расположено в центре столицы Татарстана на берегу озера Кабан и будет состоять из нескольких залов, креативно-образовательных лабораторий, общественной зоны, репетиционных и административных помещений. 

Минниханов ознакомился с основными этапами строительства и текущими работами, включая забивку свайного поля и устройство бетонной подготовки. 

Также глава республики осмотрел мост по улице Назарбаева, где проводится реконструкция.

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