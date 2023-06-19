Раис Татарстана оценил ход строительных работ нового здания театра Камала

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил стройплощадку нового здания театра Галиаскара Камала. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов побывал на объекте вместе с главой Минстроя Татарстана Маратом Айзатуллиным, мэром Казани Ильсуром Метшиным, генеральным директором «Татинвестгражданпроект» Аделем Хуснутдиновым и главным архитектором и сооснователем архитектурного бюро Wowhaus Олегом Шапиро.

Новое здание будет расположено в центре столицы Татарстана на берегу озера Кабан и будет состоять из нескольких залов, креативно-образовательных лабораторий, общественной зоны, репетиционных и административных помещений.

Минниханов ознакомился с основными этапами строительства и текущими работами, включая забивку свайного поля и устройство бетонной подготовки.

Также глава республики осмотрел мост по улице Назарбаева, где проводится реконструкция.