Раис Татарстана открыл новую мечеть на 250 человек в Новой Туре

Село Новая Тура расположено в Зеленодольском районе. Сегодня туда прибыла делегация, которую возглавил Раис РТ Рустам Минниханов. Вместе с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным он в торжественной обстановке дал старт работе новой мечети на 250 верующих. Финансировали строительство благотворители и фонд поддержки развития культуры при Раисе РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Здесь есть отдельные залы как для мужчин, так и женщин, а еще помещение для занятий с детьми. Строительные работы велись на средства благотворителей и при поддержке

Глава района Михаил Афанасьев подчеркнул, что прилегающая территория будет активно развиваться, так как здесь появится озеро, гостиница, медресе, детский сад, крупная дорога в объезд Казани и уже есть промышленная зона, в которой ежедневно присутствуют 17 тысяч человек разных национальностей – потенциальных посетителей мечети.