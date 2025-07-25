Раис Татарстана принимает участие в Международной экологической конференции

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Россия/Мир
25 июля 2025  14:21

Рустам Минниханов принимает участие в Международной экологической конференции в Республике Алтай, проходящей под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина. В мероприятии участвуют руководители правительств шести стран СНГ – Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Ключевой темой форума стало сохранение биоразнообразия, в частности – восстановление популяции снежного барса. Татарстан уже внес значительный вклад в эту работу, создав на Алтае Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс». В центре, организованном при поддержке республики, сейчас содержатся четыре особи редкого хищника, три из которых были переданы Киргизией для укрепления генетического фонда.

Участие Минниханова в конференции подчеркивает важную роль Татарстана в международном экологическом сотрудничестве. Республика активно развивает партнерские отношения со странами Центральной Азии в сфере охраны окружающей среды, реализуя конкретные природоохранные проекты.

Создание центра по сохранению снежного барса стало примером успешного межрегионального сотрудничества между Татарстаном и Республикой Алтай. Этот проект демонстрирует практический вклад республики в сохранение редких видов животных на евразийском пространстве.

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