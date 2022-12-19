 Ракетоносец Ту-160М, модернизированный на Казанском авиазаводе, впервые поднялся в воздух
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Ракетоносец Ту-160М, модернизированный на Казанском авиазаводе, впервые поднялся в воздух

Летчики проверили устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

Город
19 декабря 2022  11:22
Автор:
Ольга Ильина

Накануне для стратегического ракетоносца Ту-160М прошел первый полет после модернизации. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, работоспособность самолетных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования», - отметили в пресс-службе.

Ранее «КВ» сообщали, что первый ракетоносец Ту-160М, построенный в России «с нуля», совершил полет с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполев» в январе этого года. Полет длился 30 минут на высоте 600 метров. Летчики-испытатели за это время протестировали управляемость самолета и выполнили маневры.

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Ракетоносец Ту-160М, модернизированный на Казанском авиазаводе, впервые поднялся в воздух
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